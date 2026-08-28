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Политика

Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку – президент

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:25 Фото: akorda.kz
В Казахстане начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан. Об этом 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая РК первого созыва заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, набирает темпы индустриализация, обретает контуры новый промышленный каркас экономики.

"Благодаря крупным государственным инвестициям и прямым иностранным инвестициям во всех регионах открываются новые производства, создаются тысячи постоянных рабочих мест".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, в Казахстане запущен процесс обновления коммунальной, транспортной, энергетической, водной и другой инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения граждан и экономического роста.

"Вы, депутаты, в ходе предвыборной кампании много ездили по стране и смогли убедиться в том, что Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Но большая стройка требует немалых инвестиций, в том числе государственных".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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