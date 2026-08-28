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Политика

Токаев напомнил о полномочиях Курултая

Касым-Жомарт Токаев, президент, депутаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:54 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, рассказал о полномочиях однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что начало деятельности Курултая дает старт фундаментальным институциональным изменениям в системе государственного управления. По его словам, этот орган играет важную роль в формировании системы власти.

"Судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначаться по согласованию с Курултаем. Депутаты наделены правом назначать и освобождать с должности судей Верховного суда по предложению президента. Курултаю также делегировано право лишать судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов правового иммунитета", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Члены законодательного органа будут также утверждать отчеты Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивать ежегодное послание Конституционного суда.

"Депутаты обладают правом выразить вотум недоверия правительству и внести президенту предложения об освобождении от должностей отдельных членов правительства. Одним словом, Курултаю предоставлены широкие полномочия по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, а также по решению стратегических вопросов, имеющих определяющее значение для судьбы страны. Таким образом, мы значительно усилили влияние законодательного органа. Это означает укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти", – добавил президент.

Глава государства заявил, что работа по систематической модернизации государственных и общественных институтов будет продолжена до конца этого года. Он же рассказал о задачах, стоящих перед Курултаем.

"С учетом норм, закрепленных в Новой Конституции, необходимо обновить законодательство страны. В период перехода к новой конституционной системе прежний Парламент принял ряд важных законов, обеспечивших функционирование основных институтов власти. Теперь Курултаю предстоит тщательно изучить нормативно-правовую базу в различных отраслях и привести ее в соответствие с принципами Конституции", – сказал глава государства.

Курултай, по его словам, также должен обеспечить стабильность и качество законотворческой деятельности.

"Сенат рассматривал и одобрял законы, принятые Мажилисом, анализируя их на предмет соответствия Конституции, устранения правовых пробелов и внутренней совместимости норм. Необходимо усилить данную работу", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. В начале выступления он поздравил собравшихся с этим событием. Глава государства отметил, что в Казахстане начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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