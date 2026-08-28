Вице-спикерами Курултая стали Дания Еспаева, Нурлан Бекназаров и Динара Закиева
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Депутаты Курултая на первом пленарном заседании 28 августа 2026 года избрали заместителей председателя и сформировали структуру однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутаты избрали вице-спикеров Курултая.
Так, заместителями председателя Курултая стали Нурлан Бекназаров, Дания Еспаева и Динара Закиева.
Сформирована также структура однопалатного Парламента. В его составе восемь постоянных комитетов:
- Комитет по аграрным вопросам, экологии и природных ресурсов возглавил депутат Серик Егизбаев;
- Комитет по социально-культурному развитию – Асхат Аймагамбетов;
- Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам – Унзила Шапак;
- Комитет по финансам и бюджету – Ольга Перепечина;
- Комитет по регионам и инфраструктурному развитию – Амирбек Оспанбеков;
- Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Марат Кожаев;
- Комитет по цифровизации и науке – Дархан Ахмедиев;
- Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике – Наталья Годунова.
Ранее депутаты Курултая избрали председателя однопалатного Парламента.
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