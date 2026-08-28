Вице-спикерами Курултая стали Дания Еспаева, Нурлан Бекназаров и Динара Закиева

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Депутаты Курултая на первом пленарном заседании 28 августа 2026 года избрали заместителей председателя и сформировали структуру однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты избрали вице-спикеров Курултая. Так, заместителями председателя Курултая стали Нурлан Бекназаров, Дания Еспаева и Динара Закиева. Сформирована также структура однопалатного Парламента. В его составе восемь постоянных комитетов: Комитет по аграрным вопросам, экологии и природных ресурсов возглавил депутат Серик Егизбаев;

Комитет по социально-культурному развитию – Асхат Аймагамбетов;

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам – Унзила Шапак;

Комитет по финансам и бюджету – Ольга Перепечина;

Комитет по регионам и инфраструктурному развитию – Амирбек Оспанбеков;

Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Марат Кожаев;

Комитет по цифровизации и науке – Дархан Ахмедиев;

Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике – Наталья Годунова. Ранее депутаты Курултая избрали председателя однопалатного Парламента.

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