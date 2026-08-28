Избраны члены постоянных комитетов Курултая – список
Фото: YouTube/quryltai_resmi
Сегодня, 28 августа 2026 года, депутаты Курултая на первом пленарном заседании избрали членов постоянных комитетов однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам:
- Айжан Скакова (секретарь комитета).
- Бауыржан Джамалов.
- Бота Елеусизова.
- Магжан Ералиев.
- Шынасыл Ерназар.
- Руслан Идрисов.
- Мурат Иргибаев.
- Замира Кузиева.
- Аслан Кульмагамбетов.
- Даурен Маралов.
- Айжан Наимбекова.
- Ербол Нургалиев.
- Сергей Пономарев.
- Русана Сулаймонова.
- Әбілхайыр Тамабек.
- Арман Хайруллин.
Комитет по социально-культурному развитию:
- Асхат Рахимжанов (секретарь комитета).
- Жаркынбек Амантай.
- Жанарбек Ашимжанов.
- Зульфия Байсакова.
- Айнагуль Балташева.
- Елдос Баялышбаев.
- Захира Бегалиева.
- Жулдыз Данбаева.
- Арман Джансенгиров.
- Ляззат Жылкыбаева.
- Шолпан Каринова.
- Асылхан Кожахметов.
- Лаззат Кожахметова.
- Дихан Қамзабекұлы.
- Динара Наумова.
- Наталья Рамазанова.
- Ажар Сагандыкова.
- Екатерина Смолякова.
- Армангүл Тоқтамұрат.
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам:
- Константин Петров (секретарь комитета).
- Айжан Аймаганова.
- Арман Ақылбай.
- Мадияр Амиргалиев.
- Гульзира Атабаева.
- Даурен Ахметжаев.
- Айрат Базенов.
- Нұркен Бақытбекұлы.
- Марат Башимов.
- Берик Беркимбаев.
- Евгений Больгерт.
- Александр Данилов.
- Нурлан Дулатбеков.
- Снежанна Имашева.
- Дәулет Кәрібек.
- Мейрамбай Кемалов.
- Ерқанат Мұсылманбек.
- Мади Рымжанов.
- Аят Сүгірбай.
Комитет по финансам и бюджету:
- Айдарбек Ходжаназаров (секретарь комитета).
- Кендебай Адамбек.
- Кайрат Айтуганов.
- Гульназ Атамкулова.
- Аяужан Ашимова.
- Шалкар Байбеков.
- Бактыбек Бибаев.
- Алмас Мухаметов.
- Бурихан Нурмухамедов.
- Татьяна Савельева.
- Наурыз Сайлаубай.
- Елена Семидоцких.
- Таттыгуль Талаева.
- Илья Теренченко.
- Аббат Урисбаев.
- Асель Хаирова.
Комитет по региональному и инфраструктурному развитию:
- Юрий Ли (секретарь комитета).
- Бекжан Айткулов.
- Ербол Данағұлов.
- Бегалы Ералиев.
- Нұрсадық Ергешбек.
- Ажар Каджибекова.
- Арман Калыков.
- Мейрхат Касымбаев.
- Бахадыр Нарымбетов.
- Замир Сагинов.
- Ерлан Сайыр.
- Нұрбақыт Теңізбаев.
- Турарбек Тлемисов.
- Марат Шибутов.
- Мейраш Шынасилова.
- Станислав Щербаков.
Комитет по международным делам, обороне и безопасности:
- Константин Авершин (секретарь комитета).
- Асель Баденова.
- Шахмардан Байманов.
- Сатыбалды Буршаков.
- Карлыгаш Джаманкулова.
- Алмат Жукебаев.
- Ақерке Искандерова.
- Юлия Кучинская.
- Дана Медеуова.
- Шерзод Пулатов.
- Максим Рожин.
- Айдос Сарым.
- Нургул Тау.
- Ирина Тен.
Комитет по цифровизации, инновациям и науке:
- Екатерина Смышляева (секретарь комитета).
- Ербол Адаев.
- Тилектес Адамбеков.
- Абай Алтай.
- Дидарбек Ділдәбек.
- Лаура Карабасова.
- Владимир Киян.
- Мақсұт Насибулов.
- Гүлісхан Нахбаева.
- Олжас Нуралдинов.
- Айсулу Сулейменова.
- Айжан Темербаева.
- Рабига Токсеитова.
- Ерлан Тоқшалық.
Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике:
- Сунгат Есимханов (секретарь комитета).
- Алмат Абдикешов.
- Бекжан Алимкулов.
- Вадим Басин.
- Эрлан Батырбеков.
- Нурайнаш Камалова.
- Серик Кожаниязов.
- Олжас Куспеков.
- Лариса Ли.
- Муратбек Мухамбедиев.
- Нуржан Ниязалиев.
- Шота Оспанов.
- Динара Райханова.
- Марат Себасов.
- Нурлан Толыбаев.
- Мұса Хайруллиев.
- Махамбет Хасенов.
- Никита Шаталов.
- Ермеккалий Юсупов.
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