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Политика

Избраны члены постоянных комитетов Курултая – список

Курултай, заседание, депутаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:16 Фото: YouTube/quryltai_resmi
Сегодня, 28 августа 2026 года, депутаты Курултая на первом пленарном заседании избрали членов постоянных комитетов однопалатного Парламента, сообщает Zakon.kz.

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам:

  1. Айжан Скакова (секретарь комитета).
  2. Бауыржан Джамалов.
  3. Бота Елеусизова.
  4. Магжан Ералиев.
  5. Шынасыл Ерназар.
  6. Руслан Идрисов.
  7. Мурат Иргибаев.
  8. Замира Кузиева.
  9. Аслан Кульмагамбетов.
  10. Даурен Маралов.
  11. Айжан Наимбекова.
  12. Ербол Нургалиев.
  13. Сергей Пономарев.
  14. Русана Сулаймонова.
  15. Әбілхайыр Тамабек.
  16. Арман Хайруллин.

Комитет по социально-культурному развитию:

  1. Асхат Рахимжанов (секретарь комитета).
  2. Жаркынбек Амантай.
  3. Жанарбек Ашимжанов.
  4. Зульфия Байсакова.
  5. Айнагуль Балташева.
  6. Елдос Баялышбаев.
  7. Захира Бегалиева.
  8. Жулдыз Данбаева.
  9. Арман Джансенгиров.
  10. Ляззат Жылкыбаева.
  11. Шолпан Каринова.
  12. Асылхан Кожахметов.
  13. Лаззат Кожахметова.
  14. Дихан Қамзабекұлы.
  15. Динара Наумова.
  16. Наталья Рамазанова.
  17. Ажар Сагандыкова.
  18. Екатерина Смолякова.
  19. Армангүл Тоқтамұрат.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам:

  1. Константин Петров (секретарь комитета).
  2. Айжан Аймаганова.
  3. Арман Ақылбай.
  4. Мадияр Амиргалиев.
  5. Гульзира Атабаева.
  6. Даурен Ахметжаев.
  7. Айрат Базенов.
  8. Нұркен Бақытбекұлы.
  9. Марат Башимов.
  10. Берик Беркимбаев.
  11. Евгений Больгерт.
  12. Александр Данилов.
  13. Нурлан Дулатбеков.
  14. Снежанна Имашева.
  15. Дәулет Кәрібек.
  16. Мейрамбай Кемалов.
  17. Ерқанат Мұсылманбек.
  18. Мади Рымжанов.
  19. Аят Сүгірбай.

Комитет по финансам и бюджету:

  1. Айдарбек Ходжаназаров (секретарь комитета).
  2. Кендебай Адамбек.
  3. Кайрат Айтуганов.
  4. Гульназ Атамкулова.
  5. Аяужан Ашимова.
  6. Шалкар Байбеков.
  7. Бактыбек Бибаев.
  8. Алмас Мухаметов.
  9. Бурихан Нурмухамедов.
  10. Татьяна Савельева.
  11. Наурыз Сайлаубай.
  12. Елена Семидоцких.
  13. Таттыгуль Талаева.
  14. Илья Теренченко.
  15. Аббат Урисбаев.
  16. Асель Хаирова.

Комитет по региональному и инфраструктурному развитию:

  1. Юрий Ли (секретарь комитета).
  2. Бекжан Айткулов.
  3. Ербол Данағұлов.
  4. Бегалы Ералиев.
  5. Нұрсадық Ергешбек.
  6. Ажар Каджибекова.
  7. Арман Калыков.
  8. Мейрхат Касымбаев.
  9. Бахадыр Нарымбетов.
  10. Замир Сагинов.
  11. Ерлан Сайыр.
  12. Нұрбақыт Теңізбаев.
  13. Турарбек Тлемисов.
  14. Марат Шибутов.
  15. Мейраш Шынасилова.
  16. Станислав Щербаков.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности:

  1. Константин Авершин (секретарь комитета).
  2. Асель Баденова.
  3. Шахмардан Байманов.
  4. Сатыбалды Буршаков.
  5. Карлыгаш Джаманкулова.
  6. Алмат Жукебаев.
  7. Ақерке Искандерова.
  8. Юлия Кучинская.
  9. Дана Медеуова.
  10. Шерзод Пулатов.
  11. Максим Рожин.
  12. Айдос Сарым.
  13. Нургул Тау.
  14. Ирина Тен.

Комитет по цифровизации, инновациям и науке:

  1. Екатерина Смышляева (секретарь комитета).
  2. Ербол Адаев.
  3. Тилектес Адамбеков.
  4. Абай Алтай.
  5. Дидарбек Ділдәбек.
  6. Лаура Карабасова.
  7. Владимир Киян.
  8. Мақсұт Насибулов.
  9. Гүлісхан Нахбаева.
  10. Олжас Нуралдинов.
  11. Айсулу Сулейменова.
  12. Айжан Темербаева.
  13. Рабига Токсеитова.
  14. Ерлан Тоқшалық.

Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике:

  1. Сунгат Есимханов (секретарь комитета).
  2. Алмат Абдикешов.
  3. Бекжан Алимкулов.
  4. Вадим Басин.
  5. Эрлан Батырбеков.
  6. Нурайнаш Камалова.
  7. Серик Кожаниязов.
  8. Олжас Куспеков.
  9. Лариса Ли.
  10. Муратбек Мухамбедиев.
  11. Нуржан Ниязалиев.
  12. Шота Оспанов.
  13. Динара Райханова.
  14. Марат Себасов.
  15. Нурлан Толыбаев.
  16. Мұса Хайруллиев.
  17. Махамбет Хасенов.
  18. Никита Шаталов.
  19. Ермеккалий Юсупов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:16
Президент объявил о предстоящих назначениях в Казахстане

Ранее депутаты Курултая избрали Айбека Дадебая председателем однопалатного Парламента. Его заместителями стали Дания Еспаева, Нурлан Бекназаров и Динара Закиева.

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