Президент РК выдвинул кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра

Сегодня, 31 августа 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Курултая выдвинул кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Известно, что утром 31 августа президент провел встречу с руководителями фракций политических партий в Курултае.

Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

Также сообщается, что в обсуждении приняли участие руководители фракций: партии "Әділет" Ербол Адаев, народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, демократической партии "Ақ жол" Дания Еспаева, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Олжас Абаевич Бектенов родился в 1980 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001 г.).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.

В 2005-2006 гг. – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 гг. проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 гг. – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.

В 2016-2017 гг. – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 г. – заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 г. – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 г. – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента РК.

6 февраля 2024 года указом президента РК назначен премьер-министром РК.

Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).

Также сегодня на пленарном заседании Токаев выдвинул кандидата на пост вице-президента. Он предложил Ерлана Карина.