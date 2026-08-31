Президент РК выдвинул кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра
Известно, что утром 31 августа президент провел встречу с руководителями фракций политических партий в Курултае.
Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.
Также сообщается, что в обсуждении приняли участие руководители фракций: партии "Әділет" Ербол Адаев, народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, демократической партии "Ақ жол" Дания Еспаева, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.
Олжас Абаевич Бектенов родился в 1980 году в Алматы.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001 г.).
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.
В 2005-2006 гг. – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.
С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК.
С 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2012-2014 гг. проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 гг. – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.
В 2016-2017 гг. – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.
С 2017 по 2018 г. – заместитель акима Акмолинской области.
С 2018 по 2019 г. – заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2019 по 2022 г. – первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.
3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента РК.
6 февраля 2024 года указом президента РК назначен премьер-министром РК.
Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).
Также сегодня на пленарном заседании Токаев выдвинул кандидата на пост вице-президента. Он предложил Ерлана Карина.