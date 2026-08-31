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Политика

Курултай согласовал кандидатуры вице-президента и премьер-министра Казахстана

первый заместитель руководителя АП РК Ерлан Карин, премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:03 Фото: akorda.kz
Депутаты Курултая сегодня, 31 августа 2026 года, согласовали кандидатуры вице-президента и премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуры:

Руководители парламентских фракций партий "Әділет", "Ауыл", Respublica, "Ак жол" и ОСДП поддержали предложение президента.

Из присутствующих 145 депутатов кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента поддержал 141 депутат. Таким образом, кандидатура согласована.

Также депутаты Курултая согласовали кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра РК. Из 144 присутствующих депутатов "за" проголосовали 137, воздержались – семь.

первый заместитель руководителя АП РК Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:03

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области. В 1996 году окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности "история и география" с присвоением квалификации "учитель истории и географии". В 1999 году окончил аспирантуру факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.

С 1996 года работал учителем истории и географии в средней школе №33 города Актобе, с марта 1998 года – сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем директора Института России и Китая, с июля 2000 года – директором Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

С 2002 года стал внештатным советником премьер-министра РК, с 2003 года – первым зампредседателя Республиканской партии "Асар", генеральным директором Международного института современной политики, с июня 2004 года – руководителем Центра антитеррористических программ, с мая 2006 года – советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С февраля 2008 года был заведующим отделом внутренней политики Администрации президента РК, с ноября 2008 года – секретарем партии "Нур Отан" (ныне – Amanat) по стратегическому развитию, с декабря 2013 года – приглашенным профессором в Американском университете в Вашингтоне (США), с октября 2014 года – директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

С февраля 2017 года занимал должность председателя правления АО "РТРК "Казахстан", с апреля 2019 года по июль 2020-го был советником президента РК, с июля 2020 года – помощником президента РК.

5 января 2022 года указом президента был назначен государственным секретарем РК. С 14 июня 2022 года Ерлан Карин занимал должность государственного советника РК.

С 30 июня 2026 года и до сегодняшнего дня занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента РК.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:03

Фото: akorda.kz

Олжас Бектенов родился в 1980 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы. Затем был экспертом, главным экспертом Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК (2005-2006). С 2006 по 2009 год работал в Администрации президента РК, с 2009 по 2012 год был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годы проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), в 2015-2016 – руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК, в 2016-2017 – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.

С 2017 по 2018 годы был заместителем акима Акмолинской области, с 2018 по 2019 – зампредседателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, с 2019 по 2022 – первым заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года работал председателем Агентства РК по противодействию коррупции, 3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента РК.

С 6 февраля 2024 года и до сегодняшнего дня занимал должность премьер-министра РК.

Позднее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два указа. Первым Ерлан Карин назначен вице-президентом РК и освобожден от ранее занимаемой должности, а вторым Олжас Бектенов назначен премьер-министром РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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