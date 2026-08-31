Учеников 2-4-х классов будут оценивать по-новому: раскрыты важные изменения
По словам учителя начальных классов, критериальная система оценивания сохраняется. Меняются формы, методы, приемы и организация оценивания.
"Первое изменение – усиление роли формативного оценивания в виде различных методов, приемов и форм оценивания. То есть каждое задание ученика должно быть оценено. Учитель может видеть его продвижение в течение четверти за счет формативного оценивания, вовремя замечать затруднения и корректировать дальнейшее обучение", – рассказала Жанар Жаксылыкова.
Второе изменение, по ее словам, – это более разнообразные формы, методы и приемы промежуточного оценивания.
"Диктанты, изложения, контрольные, практические, проектные и исследовательские работы позволят оценивать не только знания, но и умение применять их на практике. Такой подход или выбор оценивания будет способствовать развитию метанавыков, самостоятельности, критического мышления, умения работать с информацией, сотрудничать и находить решения. Важно и то, что оцениваются такие предметы, как художественный труд, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, цифровая грамотность и искусственный интеллект. Для обучающихся это дополнительная возможность увидеть, что его усилия, способности и личный прогресс замечены в разных видах деятельности. Это может поддерживать мотивацию и более ответственное отношение к обучению", – отметила учитель.
И третье важное изменение – больше профессиональной самостоятельности у учителя.
"Педагог определяет формы и методы формативного оценивания, разрабатывает задания и может дифференцировать их с учетом потребностей детей. Это позволяет точнее работать с целями обучения учебной программы и понимать, какой следующий шаг необходимо обучающимся", – пояснила Жаксылыкова.
Для родителей оценивание тоже становится более содержательным. В центре внимания будет не только отметка, а реальный прогресс ученика: что уже получается и над чем еще нужно работать.
"Для меня ценность изменений заключается в том, что оценивание становится не просто способом фиксации учебных результатов, а инструментом, который помогает ученику двигаться дальше, развиваться и улучшать свои результаты", – поделилась учитель.
25 августа 2026 года вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова рассказала, что в Казахстане пересмотрели подходы к оцениванию в начальных классах. Основанием для этого стали обращения родителей, предложения педагогов и практический опыт, результаты мониторинга учебных достижений обучающихся, а также выводы отечественных и международных исследований. Поэтому с 1 сентября текущего года во 2-4-х классах внедрят обновленные подходы к оцениванию. Кроме того, школьников в Казахстане начнут оценивать по всем предметам. По предметам "Цифровая грамотность", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться формативное оценивание. Также в стране вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ).