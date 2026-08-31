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Общество

Учеников 2-4-х классов будут оценивать по-новому: раскрыты важные изменения

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Учеников 2-4-х классов теперь будут оценивать по-новому. Педагог-мастер школы имени Ахмета Байтурсынова инновационного типа Павлодара Жанар Жаксылыкова 31 августа 2026 года рассказала особенностях изменений, сообщает Zakon.kz.

По словам учителя начальных классов, критериальная система оценивания сохраняется. Меняются формы, методы, приемы и организация оценивания.

"Первое изменение – усиление роли формативного оценивания в виде различных методов, приемов и форм оценивания. То есть каждое задание ученика должно быть оценено. Учитель может видеть его продвижение в течение четверти за счет формативного оценивания, вовремя замечать затруднения и корректировать дальнейшее обучение", – рассказала Жанар Жаксылыкова.

Второе изменение, по ее словам, – это более разнообразные формы, методы и приемы промежуточного оценивания.

"Диктанты, изложения, контрольные, практические, проектные и исследовательские работы позволят оценивать не только знания, но и умение применять их на практике. Такой подход или выбор оценивания будет способствовать развитию метанавыков, самостоятельности, критического мышления, умения работать с информацией, сотрудничать и находить решения. Важно и то, что оцениваются такие предметы, как художественный труд, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, цифровая грамотность и искусственный интеллект. Для обучающихся это дополнительная возможность увидеть, что его усилия, способности и личный прогресс замечены в разных видах деятельности. Это может поддерживать мотивацию и более ответственное отношение к обучению", – отметила учитель.

И третье важное изменение – больше профессиональной самостоятельности у учителя.

"Педагог определяет формы и методы формативного оценивания, разрабатывает задания и может дифференцировать их с учетом потребностей детей. Это позволяет точнее работать с целями обучения учебной программы и понимать, какой следующий шаг необходимо обучающимся", – пояснила Жаксылыкова.

Для родителей оценивание тоже становится более содержательным. В центре внимания будет не только отметка, а реальный прогресс ученика: что уже получается и над чем еще нужно работать.

"Для меня ценность изменений заключается в том, что оценивание становится не просто способом фиксации учебных результатов, а инструментом, который помогает ученику двигаться дальше, развиваться и улучшать свои результаты", – поделилась учитель.

25 августа 2026 года вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова рассказала, что в Казахстане пересмотрели подходы к оцениванию в начальных классах. Основанием для этого стали обращения родителей, предложения педагогов и практический опыт, результаты мониторинга учебных достижений обучающихся, а также выводы отечественных и международных исследований. Поэтому с 1 сентября текущего года во 2-4-х классах внедрят обновленные подходы к оцениванию. Кроме того, школьников в Казахстане начнут оценивать по всем предметам. По предметам "Цифровая грамотность", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться формативное оценивание. Также в стране вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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