Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в связи с крушением самолета в Актау

27 декабря состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.

Ильхам Алиев поблагодарил Правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.

Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.