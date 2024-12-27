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#Крушение самолета в Актау
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События

Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в связи с крушением самолета в Актау

Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 18:57 Фото: Акорда
27 декабря состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.

Ильхам Алиев поблагодарил Правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.

Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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