25-летие ШОС и 35 лет дипотношениям: Токаев оценил стратегический союз с Пекином

Казахстан и Китай динамично взаимодействуют на международной арене. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Синьхуа, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, страны придерживаются схожих позиций "по вопросам укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций (ООН), защиты принципов международного права, продвижения медиации и подлинной многосторонности, а также мирного урегулирования конфликтов".

Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо придерживается политики одного Китая, выступает против нарушений принципа территориальной целостности государств.

"Казахстан продолжит координацию с Китаем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и всецело поддерживает сотрудничество в формате "Центральная Азия Китай", – указал Токаев.

Президент заявил, что в текущем году ШОС отмечает свое 25-летие. Организации удалось сохранить самое главное – "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Он рассматривает эти принципы в качестве "стандарта" международного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Наряду с официальными политическими и экономическими связями активное развитие получили прямые контакты между гражданами двух стран. Проведение в 2026 году "Перекрестного года культуры" Казахстана и Китая стало ярким подтверждением этой тенденции.

Глава государства отметил, что сегодня десятки тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае. Одновременно растет число китайских граждан, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане успешно работают филиалы ведущих китайских вузов, "Мастерские Лу Баня", расширяются программы академической мобильности и межвузовского сотрудничества.

Значительный импульс развитию туризма придало введение взаимного безвизового режима. По итогам 2025 года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, достигло 962 тыс., что на 47% больше показателя 2024 года, добавил президент.

"Мы хотим показать китайским друзьям Казахстан во всем его многообразии – современную Астану и древний Туркестан, горы Алматы и уникальные ландшафты Мангистау, Великую степь и наследие Великого Шелкового пути, нашу музыку, национальные инструменты, кухню и традиции гостеприимства. В то же время Казахстан с большим интересом открывает для себя Китай – страну древней цивилизации, которая сегодня демонстрирует впечатляющий пример развития", – заключил президент.

В интервью глава государства также отметил, что стратегическое партнерство Казахстана и Китая "приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер. Оно охватило все ключевые сферы – от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры".