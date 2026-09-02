Токаев назвал технологии одним из главных направлений сотрудничества с Китаем
По его словам, сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений – от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики.
Глава РК добавил, что особое значение приобретает технологическое измерение сотрудничества.
"Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию".Касым-Жомарт Токаев
Далее президент Токаев добавил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
"Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний. Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, Токаев подчеркнул, что ИИ призван служить развитию всего человечества. По его мнению, государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.
"В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств-основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO). Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта", – заключил он.
1 сентября 2026 года Токаев предложил закрепить "шанхайский дух" в резолюции Генассамблеи ООН. Это решение он озвучил на саммите "ШОС плюс", проводимом в Бишкеке.