Токаев назвал технологии одним из главных направлений сотрудничества с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем интервью официальному государственному информационному агентству Китая "Синьхуа" отметил, что взаимодействие между странами выходит на новый качественный уровень, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений – от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики.

Глава РК добавил, что особое значение приобретает технологическое измерение сотрудничества.

"Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент Токаев добавил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний. Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев подчеркнул, что ИИ призван служить развитию всего человечества. По его мнению, государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.

"В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств-основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO). Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта", – заключил он.

1 сентября 2026 года Токаев предложил закрепить "шанхайский дух" в резолюции Генассамблеи ООН. Это решение он озвучил на саммите "ШОС плюс", проводимом в Бишкеке.