От торговли до "умной таможни": Токаев сделал важное заявление об отношениях Казахстана и Китая

Отношения между Казахстаном и Китаем в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Синьхуа 1 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Китай объединены протяженной границей и многовековой историей добрососедства.

"Как гласит известная казахская пословица: "Жолы бірдің – жүгі бір" ("У идущих одной дорогой – единая судьба"). Именно такие взаимоотношения двух стран отвечают коренным интересам наших народов, служат важным фактором мира и стабильности на всем евразийском пространстве", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил искреннюю благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за доброе отношение к Казахстану.

"Наш постоянный политический диалог стал ключевым центром казахско-китайского стратегического партнерства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, стратегическое партнерство Казахстана и Китая "приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер".

"Оно охватило все ключевые сферы – от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры", – перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил, что двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Одним из стратегических направлений стали транспорт и логистика. Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом.

"Совместно с китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба. Развитие мегапроекта "Пояс и путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой", – перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что приоритетное место в сотрудничестве занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор, который становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой.

"Наша общая задача – сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

1 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Позднее саммит продолжился в формате "ШОС плюс".