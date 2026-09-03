Токаев переназначил Нурлыбека Налибаева

Нурлыбек Налибаев переназначен первым заместителем премьер-министра Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1997, экономист-менеджер), Казахский гуманитарный юридический университет (2003, юрист).

Трудовую деятельность начал с должности эксперта ТОО "Казахойл-коммерция", заместитель директора ТОО "Булак" (1997-1998). Затем работал директором в ТОО "Стандарт ОйлБейс" и ТОО "СтандартОйлТрейдинг", замдиректора "СтандартГаз" (1999-2002), директором Кызылординского филиала АО "Шымкенторгсинтез" (2002), генеральным директором ТОО "Кызылорда Мунай Сервис" (2002-2004), директором ТОО "Торговый дом "ПетроКазахстан" (2002-2004).

Также занимал такие должности, как заместитель, первый заместитель акима Кызылорды (2005-2007), руководитель аппарата акима Кызылординской области (10.2007-02.2008), аким Шиелийского района Кызылординской области (02.2008-2013), аким Кызылорды (02.2013-04.2021).

Вместе с тем был заведующим Отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК (04.2021-07.04.2022), акимом Кызылординской области (07.04.2022), переназначен (01.12.2022-06.05.2026).

Должность первого заместителя премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев занимает с 6 мая 2026 года.