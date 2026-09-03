Касым-Жомарт Токаев переназначил Галымжана Койшыбаева

Галымжан Койшыбаев сохранил должность заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Галымжан Койшыбаев родился 12 апреля 1968 года в Кызылорде. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат философских наук.

В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства РК в России.

В 2004 году – полномочный представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 2004-2006 годах – главный инспектор Администрации президента РК.

В 2006-2008 годах – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годах – чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годах – чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике и Эстонской Республике по совместительству.

В 2016-2019 годах – заместитель министра иностранных дел РК.

26 марта 2019 года назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

11 января 2022 года указом президента РК переназначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

4 января 2023 года указом главы государства назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства РК.

3 апреля 2023 года указом главы государства переназначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства РК.

6 февраля 2024 года указом главы государства назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства РК.

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2 сентября 2026 года Мухтар Тлеуберди был назначен новым министром иностранных дел Казахстана. 3 сентября Даурен Косанов был переназначен министром обороны, а Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел. Соответствующие указы подписал Касым-Жомарт Токаев.