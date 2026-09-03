Жулдыз Сулейменова переназначена министром просвещения РК

Жулдыз Сулейменова сохранила должность министра просвещения Казахстана, которую занимает с сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 сентября 2026 года.

"Назначить Сулейменову Жулдыз Досбергеновну министром просвещения Республики Казахста", – следует из документа, опубликованного на сайте Акорды в четверг.

Жулдыз Сулейменова родилась 25 августа 1983 года в Актюбинской области. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби (бакалавриат – специальность "История"), Казахский национальный университет им. аль-Фараби (магистратура – специальность "Философия и политология"), Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2008-2011, докторантура, специальность "Философия и политология"). Повышала квалификацию в университетах США, Южной Кореи, Литвы, Финляндии.

Работать начинала преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председателем Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики. В разные годы занимала должности учителя истории и права многопрофильной гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина, Алматы; заместителя проректора по учебно-воспитательной работе; декана по работе со студентами Международной академии бизнеса; старшего менеджера Департамента образовательной политики и программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"; директора Департамента по развитию АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (2017-01.2021).

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку партии AMANAT.

Должность министра просвещения Жулдыз Сулейменова занимает с 29 сентября 2025 года.