Аскарбек Ертаев остался главой Минтруда

Аскарбек Ертаев переназначен на должность министра труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал сегодня, 3 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Ертаева Аскарбека Маратовича министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", – сказано в опубликованном сообщении пресс-службы Акорды.

Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области. В 2000-2014 годах работал в банковском секторе, в 2014 году – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в 2014-2021 годах – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК, в 2021-2022 годах – заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента РК, в 2022-2023 годах – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК, Аппарата правительства РК, в 2023-2024 годах – председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2024 года занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, а в июне 2025 года стал первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

27 января 2026 года он возглавил это ведомство.