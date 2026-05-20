Политика

Токаев и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе

Президенты Казахстана и Кении, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:01 Фото: akorda.kz
После торжественной встречи во Дворце Независимости глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент РК выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и его решение привезти с собой представительную делегацию бизнесменов.

"Считаю это наглядным свидетельством вашего твердого настроя на укрепление сотрудничества между нашими странами. Кения – очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед. Сегодня мы намерены обсудить перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Найроби заслуженно признан международным центром на африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. В этой связи Казахстаном было принято решение об открытии посольства нашей страны в Найроби".Касым-Жомарт Токаев

Дипломатические отношения между Казахстаном и Кенией установлены 10 мая 2012 года. С июня 2025 года функционирует посольство РК в Кении. Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кении и постоянным представителем Казахстана при Отделении ООН в Найроби является Барлыбай Садыков.

Президент Кении также отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.

президенты Казахстана и Кении, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 13:01

Фото: akorda.kz

"Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на Евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Уильям Руто.

В Акорде торжественно встретили президента Кении

Президент Кении Уильям Руто прилетел в Казахстан во вторник, 19 мая. В пресс-службе главы государства озвучивали, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

