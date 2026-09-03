В Астане прошла церемония встречи президента Лаоса
Фото: akorda.kz
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
3 сентября 2026 года во Дворце Независимости состоялась официальная церемония его встречи.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Лаоса.
31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетил с рабочим визитом Бишкек. Он принял участие в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также посетил официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников".
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