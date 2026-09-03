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События

В Астане прошла церемония встречи президента Лаоса

встреча президента Лаоса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:55 Фото: akorda.kz
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

3 сентября 2026 года во Дворце Независимости состоялась официальная церемония его встречи.

встреча президента Лаоса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:55

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит представили друг другу членов официальных делегаций.

встреча президента Лаоса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:55

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Лаоса.

встреча президента Лаоса в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:55

Фото: akorda.kz

31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетил с рабочим визитом Бишкек. Он принял участие в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также посетил официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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