В Астане прошла церемония встречи президента Лаоса

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

3 сентября 2026 года во Дворце Независимости состоялась официальная церемония его встречи.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Лаоса.

31 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетил с рабочим визитом Бишкек. Он принял участие в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также посетил официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников".