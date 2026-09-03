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Политика

Назначен руководитель представительства президента РК в Курултае

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
Мурат Кайырбек возглавил представительство президента Казахстана в Курултае, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 сентября 2026 года, соответствующее распоряжение подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Кайырбек Мурат Адилгазыулы назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в Курултае Республики Казахстан", – говорится в официальном документе пресс-службы Акорды.

Курултай – однопалатный парламент Казахстана, осуществляющий законодательную власть. Учрежден с 1 июля 2026 года с момента вступления в силу новой конституции Казахстана, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Заменил двухпалатный парламент Казахстана, состоявший из Сената (верхней палаты) и Мажилиса (нижней палаты).

Состоит из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе. Выборы депутатов I созыва прошли 23 августа 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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