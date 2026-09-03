Лаосские товары – в Европу, казахстанские – в Юго-Восточную Азию: о чем договорились Токаев и Сисулит

Президенты Казахстана и Лаоса в ходе переговоров с участием членов делегаций обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 3 сентября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что первый официальный визит руководителя Лаосской Народно-Демократической Республики в Казахстан придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

Подчеркнуто, что Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии.

"Мы выступаем за дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Лаосом, рассматривая его как важную основу для дальнейшего укрепления наших отношений. Видим значительный потенциал для расширения поставок на рынок Лаоса казахстанских товаров, прежде всего продукции металлургической, пищевой, нефтехимической, сельскохозяйственной, химической промышленности, машиностроения и фармацевтики". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства уделил особое внимание транспортно-логистическому взаимодействию двух стран, высоко оценив успехи Лаоса в этой отрасли.

"Казахстан обладает крупнейшей в Центральной Азии транспортной сетью и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай и Европу. Наша страна обеспечивает порядка 85% континентальных перевозок между Китаем и Европой. В портах Батуми в Грузии и Ляньюньган в КНР функционируют казахстанские терминалы. Мы запустили казахстанский логистический хаб в китайском Сиане, платформу которого могут использовать лаосские грузоперевозчики. Видим возможность использовать наши транспортные коридоры для выхода лаосской продукции на рынки Центральной Азии и Европы. Казахстан заинтересован в расширении поставок своей продукции на рынки Юго-Восточной Азии через Лаос. В свою очередь мы высоко оцениваем успехи Лаоса в переходе от "страны без выхода к морю" к "стране – связующему звену" Юго-Восточной Азии. Железная дорога Лаос – Китай существенно укрепила транзитный потенциал страны и открыла новые возможности для соединения АСЕАН с Китаем и Европой. Предлагаю ориентировать наши правительства заключить соответствующие межправительственные и межведомственные соглашения в сфере транспорта и логистики". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев пригласил компании из Лаоса активно использовать преимущества Международного финансового центра "Астана".

"МФЦА уже стал международной площадкой для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он объединяет более 6 300 зарегистрированных компаний из более 90 стран мира, формируя динамичную бизнес-среду. Через платформу МФЦА в Казахстан привлечено 27 млрд долларов инвестиций. Для лаосских компаний МФЦА может стать эффективным инструментом выхода на рынок Казахстана и дальнейшего расширения присутствия в Центральной Азии, – добавил президент РК.

Известно, что в ходе беседы также отдельно были рассмотрены перспективы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и туризме.

Было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, расширения академических обменов и совместной подготовки кадров, включая обучение лаосских специалистов в Казахстане по востребованным направлениям.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений.

"Я рассматриваю Казахстан как одну из стран Центральной Азии, которая всегда поддерживала добрые и устойчивые отношения с Лаосом. Казахстан оказывал помощь Лаосу еще со времен национально-освободительной борьбы и продолжает поддерживать нашу страну по сегодняшний день. Как бы ни менялась ситуация, отношения между Казахстаном и Лаосом, наши братские связи и взаимное расположение оставались неизменными. Считаю, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами", – сказал он.

Тхонглун Сисулит также акцентировал внимание на помощи Казахстана в подготовке кадров для Лаоса:

"Сотни граждан Лаоса получили образование и окончили учебные заведения в Казахстане. Сегодня многие из них работают на государственной службе, являются предпринимателями, занимают руководящие должности на центральном и местном уровнях. Все они с теплотой вспоминают Казахстан, который оказывал им поддержку и помощь в годы учебы. Безусловно, они с нетерпением ждут возможности принять представителей Казахстана в Лаосе, встретиться с ними и выразить свою глубокую признательность".

По итогам переговоров Токаев и Сисулит приняли Совместное заявление, подтверждающее обоюдную заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

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Во время переговоров в узком составе, приветствуя высокого гостя, глава РК назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.