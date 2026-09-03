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Политика

Какие документы подписали Казахстан и Лаос

министры РК и Лаоса, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:32 Фото: akorda.kz
3 сентября 2026 года в присутствии президентов Казахстана и Лаоса состоялась церемония обмена подписанными межправительственными документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды разместила этот список.

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о политических консультациях.
  2. Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой РК и Прокуратурой Верховного народного прокурора Лаосской Народно-Демократической Республики.
  3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством науки и технологий Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг.
  4. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Вьентьян.

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Во время переговоров в узком составе, приветствуя высокого гостя, глава РК назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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