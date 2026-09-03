Какие документы подписали Казахстан и Лаос
Фото: akorda.kz
3 сентября 2026 года в присутствии президентов Казахстана и Лаоса состоялась церемония обмена подписанными межправительственными документами, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды разместила этот список.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о политических консультациях.
- Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой РК и Прокуратурой Верховного народного прокурора Лаосской Народно-Демократической Республики.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством науки и технологий Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг.
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Вьентьян.
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