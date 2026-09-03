Какие документы подписали Казахстан и Лаос

Фото: akorda.kz

3 сентября 2026 года в присутствии президентов Казахстана и Лаоса состоялась церемония обмена подписанными межправительственными документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды разместила этот список. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о политических консультациях. Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой РК и Прокуратурой Верховного народного прокурора Лаосской Народно-Демократической Республики. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерством науки и технологий Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Вьентьян. Материал по теме Лаосские товары – в Европу, казахстанские – в Юго-Восточную Азию: о чем договорились Токаев и Сисулит Во время переговоров в узком составе, приветствуя высокого гостя, глава РК назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

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