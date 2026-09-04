Пожар вспыхнул в паркинге крупного ЖК в Алматы: из дома эвакуировали около 100 человек

В ночь на 4 сентября 2026 года в паркинге крупного 16-этажного жилого комплекса, расположенного в Бостандыкском районе по адресу Гагарина, 124, произошло возгорание силового кабеля в паркинге на площади 5 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По данным городского Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), через 5 минут после поступления сообщения на место прибыли первые пожарные подразделения.

"По лестничному маршу спасатели эвакуировали около 100 человек, в том числе 19 детей". Пресс-служба ДЧС Алматы

Возгорание, как уточнили в департаменте, было ликвидировано в кратчайшие сроки. К счастью, никто не пострадал.

Также ночью в районе Алматы города Астаны загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома.