Культура, креативные индустрии и информационная политика: Токаев поставил задачи новому министру

Сегодня, 4 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева, который вступил в эту должность днем ранее – 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи глава государства обозначил приоритетные направления деятельности Министерства культуры и информации и поставил перед ведомством ряд конкретных задач.

Также президент РК поручил обеспечить дальнейшее развитие культуры и креативных индустрий, усилить работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Далее была отмечена важность расширения присутствия отечественной культуры на международной арене.

Особое внимание было уделено вопросам государственной информационной политики.

"Президент считает необходимым направить усилия на укрепление позиций отечественного информационного пространства, в том числе путем совершенствования законодательства с учетом современных цифровых реалий", – сказано в публикации.

Кроме того, глава государства поручил продолжить последовательную работу по укреплению общественного согласия, а также созданию условий для реализации созидательного потенциала молодежи.

Арман Кырыкбаев возглавил ведомство 3 сентября 2026 года. С 24 февраля 2025 года и до нового назначения Кырыкбаев занимал должность помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.