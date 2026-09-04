#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
Политика

Культура, креативные индустрии и информационная политика: Токаев поставил задачи новому министру

Кырыкбаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:57 Фото: akorda.kz
Сегодня, 4 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева, который вступил в эту должность днем ранее – 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи глава государства обозначил приоритетные направления деятельности Министерства культуры и информации и поставил перед ведомством ряд конкретных задач.

Также президент РК поручил обеспечить дальнейшее развитие культуры и креативных индустрий, усилить работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Далее была отмечена важность расширения присутствия отечественной культуры на международной арене.

Особое внимание было уделено вопросам государственной информационной политики.

"Президент считает необходимым направить усилия на укрепление позиций отечественного информационного пространства, в том числе путем совершенствования законодательства с учетом современных цифровых реалий", – сказано в публикации.

Кроме того, глава государства поручил продолжить последовательную работу по укреплению общественного согласия, а также созданию условий для реализации созидательного потенциала молодежи.

Арман Кырыкбаев возглавил ведомство 3 сентября 2026 года. С 24 февраля 2025 года и до нового назначения Кырыкбаев занимал должность помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
14:39, Сегодня
Изъятие 5 трлн тенге из Нацфонда на инвестпроекты прокомментировал глава Нацбанка
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
12:52, 18 марта 2026
Токаев поставил ряд задач перед министром торговли
Токаев, Бектенов, политики
13:02, 31 августа 2026
Какие задачи Токаев поставил перед правительством после переназначения Бектенова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
14:41, Сегодня
"С нетерпением жду этого боя": Джастин Гейджи о поединке с Конором Макгрегором
Мовсар Евлоев
14:22, Сегодня
Евлоев "отменил" завершение карьеры, но допустил смену веса после боя с Волкановски
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
14:03, Сегодня
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Мюнхене
13:49, Сегодня
Футболист Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: