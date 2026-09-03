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Политика

Новым министром культуры и информации Казахстана назначен Арман Кырыкбаев

Арман Кырыкбаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 12:59 Фото: akorda.kz
Назначен новый министр культуры и информации Казахстана. Им стал 49-летний Арман Кырыкбаев, который с февраля 2025 года занимал должность помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Кырыкбаева Армана Оразбаевича министром культуры и информации Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в Астане. Окончил Казахскую государственную академию управления (1996), Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК (2000-2002, экономист-международник)

Трудовую деятельность начал референтом, атташе Министерства иностранных дел РК (1996-1997). Затем занимал такие должности, как атташе посольства РК в Узбекистане (1997-1999), третий секретарь Министерства иностранных дел РК (1999-2000), второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2002), директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE" (2002-2004), генеральный директор ТОО "К-МАРТ" (2004-2005).

Также работал заместителем акима Медеуского района Алматы (2005), директором Государственного фонда развития молодежной политики Алматы (2005-2006), директором департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации РК (04.2006-02.2008).

Вместе с тем был председателем Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (02.2008-01.2010), замакима Карагандинской области (01.2010-02.2012), вице-министром культуры и информации РК (02.2012-01.2014), советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (02.2014-2015).

Кроме того, занимал такие должности, как замакима Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков (10.2015-07.2019), секретарь партии Nur Otan (12.2019-02.2022), замакима Алматы (02.2022-09.03.2024), заведующий Отделом по коммуникациям Администрации президента РК (09.03.2024-24.02.2025).

С 24 февраля 2025 года и до нового назначения Арман Кырыкбаев занимал должность помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 1 декабря 2025 года заместителем премьер-министра – министром культуры и информации РК была Аида Балаева. 31 августа 2026 года указом президента она назначена заместителем председателя Совета Безопасности РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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