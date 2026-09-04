Токаев лично проводил президента Лаоса в столичном аэропорту – фото и видео

Сегодня, 4 сентября 2026 года, завершился официальный визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Казахстан. В аэропорту Астаны высокого гостя лично проводил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, завершившего свой официальный визит в Казахстан", – следует из информации, распространенной в пятницу.

Также пресс-служба президента Казахстана опубликовала соответствующие фото и видео.

3 сентября 2026 года сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом. Официальная церемония встречи состоялась во Дворце Независимости в Астане, где высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком и расширенном составах. Затем в присутствии президентов двух стран состоялась церемония обмена подписанными межправительственными документами.