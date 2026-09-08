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Политика

Кыргызстан обратился к новому главе МИД РК

главы МИД РК и КР, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 14:09 Фото: пресс-служба МИД РК
8 сентября 2026 года по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что глава МИД Кыргызстана тепло поздравил казахстанского коллегу с назначением на высокую должность и пожелал ему успехов в ответственной работе.

Также в ходе беседы министры констатировали поступательное развитие казахско-кыргызских союзнических отношений.

"Выражено обоюдное намерение всемерно содействовать дальнейшему укреплению политического диалога, а также расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах".Пресс-служба МИД РК

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих международных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

2 сентября 2026 года Мухтар Тлеуберди стал новым министром иностранных дел Казахстана. Указ о его назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Прежний глава МИД Ермек Кошербаев покинул этот пост.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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