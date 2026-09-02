Назначен новый глава МИД Казахстана

Мухтар Тлеуберди назначен новым министром иностранных дел Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Указом главы государства Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Мухтар Тлеуберди родился 30 июня 1968 года в Туркестанской области. Окончил философско-экономический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, стажировался в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Институте языков при Университете Йенсе (Республика Корея).

По окончании учебы работал на кафедрах истории философии и китайской филологии Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

Дипломатическую службу в Министерстве иностранных дел РК начал в 1993 году с должности атташе. В центральном аппарате занимал должности третьего секретаря Управления стран Азии, первого секретаря Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальника отдела Департамента двустороннего сотрудничества. За рубежом работал вторым секретарем в посольстве РК в Республике Корея и советником в посольстве РК в Государстве Израиль.

Работал в Администрации президента РК в должности советника государственного секретаря по внешнеполитическим вопросам. В 2003 году был назначен вице-министром иностранных дел РК.

В 2004 году назначен послом РК в Малайзии и с 2005 года по совместительству в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины.

В 2009 году переведен на должность посла РК в Швейцарской Конфедерации и по совместительству в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также постоянного представителя Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2015 году был аккредитован в качестве посла РК при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

С 2016 по 2019 год – первый заместитель министра иностранных дел РК.

В сентябре 2019 года назначен на должность министра иностранных дел РК.

С января 2021 года по апрель 2023 года был заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК.

С 14 августа 2023 года и до нового назначения Мухтар Тлеуберди занимал должность посла РК в Республике Австрия, постоянного представителя РК при международных организациях в городе Вене.