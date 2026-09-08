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Политика

Генсек Всемирной таможенной организации получил награду из рук Токаева

Генсек Всемирной таможенной организации получил награду из рук Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:58 Фото: Акорда
В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства отметил значимую роль сотрудничества со Всемирной таможенной организацией по вопросам совершенствования законодательства и повышения эффективности таможенного администрирования в Казахстане.

Президент подчеркнул, что Казахстан прилагает значительные усилия в целях укрепления транспортных связей в Евразии и создания благоприятных условий для транзита грузов. Он также отметил, что наша страна последовательно развивает модель "умной границы", применяя цифровые решения для оптимизации таможенных процедур.

В свою очередь Иэн Сондерс высоко оценил поступательное развитие контактов между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном, отметив значительный прогресс в совершенствовании таможенного администрирования, внедрение современных цифровых решений и укрепление институционального потенциала соответствующих органов.

Собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, которое успешно развивается на протяжении более 30 лет. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно новых вызовов и тенденций в мировой торговле. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономических связей и укрепления транспортно-логистического потенциала региона Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации Иэна Сондерса орденом "Достық" II степени за вклад в укрепление партнерства и дружбы.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил Эльдара Толганбаева помощником президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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