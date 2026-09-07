Токаев поздравил президента и народ Бразилии с Днем независимости

Фото: akorda.kz

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Бразилии. Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости. Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Бразилией. "Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-бразильское сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо народов двух стран", – говорится в сообщении. Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в ответственной государственной деятельности, а бразильскому народу – благополучия и процветания. Немного ранее президент направил телеграмму Валерию Михайлову.

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