Токаев поздравил президента и народ Бразилии с Днем независимости
Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Бразилии. Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Бразилией.
"Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-бразильское сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо народов двух стран", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в ответственной государственной деятельности, а бразильскому народу – благополучия и процветания.
Немного ранее президент направил телеграмму Валерию Михайлову.
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