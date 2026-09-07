#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
456.56
530.52
5.28
Политика

Токаев поздравил президента и народ Бразилии с Днем независимости

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 18:32 Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Бразилии. Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Бразилией.

"Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-бразильское сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо народов двух стран", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в ответственной государственной деятельности, а бразильскому народу – благополучия и процветания.

Немного ранее президент направил телеграмму Валерию Михайлову.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, Луис Инасиу Лула да Силва
09:17, 07 сентября 2025
Токаев поздравил президента Бразилии с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев, Саули Ниинистё
09:02, 06 декабря 2023
Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев, Катерин Сакелларопулу
12:02, 25 марта 2024
Токаев поздравил президента Греции с Днем независимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эмиль Галимов после перехода в &quot;Барыс&quot;
18:14, Сегодня
Экс-форвард "Барыса" Галимов подписал контракт с новокузнецким "Металлургом"
&quot;Номад&quot; - &quot;Горняк&quot; 4:2
17:50, Сегодня
"Номад" взял реванш у "Горняка" за вчерашнее поражение в чемпионате Казахстана
Узбекистан по традиции заявил своих best of the best
17:30, Сегодня
Узбекистан заявил на чемпионат мира лучших тяжелоатлетов страны - Джураева и Нурудинова
Плавание на открытой воде
17:17, Сегодня
Юные пловцы Казахстана завершили выступление на ЧМ по плаванию на открытой воде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: