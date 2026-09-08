Эльдар Толганбаев получил новую должность в Акорде

Эльдара Толганбаева назначили помощником президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Указом главы государства Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям", – говорится в документе.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Университет имени Д. А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области. С 2005 по 2019 год занимал различные должности в Министерстве культуры и информации РК, Информационно-аналитическом центре канцелярии премьер-министра РК, РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, Мажилисе Парламента РК.

В 2019 году работал в частной структуре. Также был зампредседателя правления АО "Центр развития г. Алматы" (2019-2020), первым замгендиректора АО "Телерадиокомпания Almaty" (2020-2022).

Ранее, 29 июня 2023 года, сообщалось, что Толганбаева назначили вице-министром информации.