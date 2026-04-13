Политика

Президент Казахстана принял нового генсека ОДКБ и высказался о будущем организации

генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 16:20 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Таалатбек Масадыков проинформировал главу государства о планах работы в должности генерального секретаря ОДКБ".

Отмечается, что в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности данной организации, включая текущую работу постоянно действующих рабочих органов.

"Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию организации и отметил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в формате ОДКБ".Пресс-служба президента РК

Фото: akorda.kz

В ноябре 2025 года стало известно, что новым генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года назначен представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков. На этом посту он сменил Имангали Тасмагамбетова.

Динара Халдарова
