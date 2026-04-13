Президент Казахстана принял нового генсека ОДКБ и высказался о будущем организации
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Таалатбек Масадыков проинформировал главу государства о планах работы в должности генерального секретаря ОДКБ".
Отмечается, что в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности данной организации, включая текущую работу постоянно действующих рабочих органов.
"Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию организации и отметил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в формате ОДКБ".Пресс-служба президента РК
Фото: akorda.kz
В ноябре 2025 года стало известно, что новым генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года назначен представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков. На этом посту он сменил Имангали Тасмагамбетова.
