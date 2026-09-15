Lotte построит отели в Алматы и Alatau City: Токаев встретился с главой компании
Согласно размещенной публикации Акорды 15 сентября 2026 года, президент РК высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана, отметив успешный проект по развитию бренда "Рахат" и модернизации производственных площадей в Алматы и Шымкенте.
Глава государства также акцентировал внимание на планах Lotte Global Logistics по наращиванию транспортно-логистической инфраструктуры с последующим расширением доступа на региональные и международные рынки.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию гостиничного бизнеса. Президент приветствовал подписание соглашения о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы, отметив перспективность дальнейшего расширения присутствия компании в Казахстане.
В свою очередь Дон Бин Шин подтвердил планы по инвестированию в сферы пищевой промышленности, логистических услуг и гостиничного бизнеса. Он также сообщил о намерении компании принять участие в проектах развития Alatau City, включая создание Iconic Complex.
По итогам встречи состоялся обмен меморандумами между компаниями Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City.
Lotte Group – это крупнейший южнокорейский конгломерат, основанный в 1948 году (в Японии) и 1967 году (в Южной Корее). Компания известна во всем мире производством сладостей (включая легендарный Choco-Pie), сетью отелей премиум-класса, парками развлечений Lotte World и розничной торговлей. В 2013 году Lotte выкупила кондитерскую фабрику "Рахат", которая теперь официально называется АО "ЛОТТЕ Рахат".
В ночь на 14 сентября Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. На следующий день Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона.