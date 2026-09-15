Lotte построит отели в Алматы и Alatau City: Токаев встретился с главой компании

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Lotte Group Дон Бин Шина. Президент подчеркнул, что Lotte является одним из давних партнеров Казахстана, внесшим значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Согласно размещенной публикации Акорды 15 сентября 2026 года, президент РК высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана, отметив успешный проект по развитию бренда "Рахат" и модернизации производственных площадей в Алматы и Шымкенте.

Глава государства также акцентировал внимание на планах Lotte Global Logistics по наращиванию транспортно-логистической инфраструктуры с последующим расширением доступа на региональные и международные рынки.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию гостиничного бизнеса. Президент приветствовал подписание соглашения о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы, отметив перспективность дальнейшего расширения присутствия компании в Казахстане.

В свою очередь Дон Бин Шин подтвердил планы по инвестированию в сферы пищевой промышленности, логистических услуг и гостиничного бизнеса. Он также сообщил о намерении компании принять участие в проектах развития Alatau City, включая создание Iconic Complex.

По итогам встречи состоялся обмен меморандумами между компаниями Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City.