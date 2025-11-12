Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран – Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования. Мировой опыт показывает, что страны, которые последовательно инвестируют в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию", – отметил Токаев.

По словам главы государства, главная цель – превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч казахстанцев.

"Государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда. В конечном счете, наша главная цель – превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы", – уточнил Токаев.

Президент уверен, что активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалистов, ускорить внедрение современных технологий.





"И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан", – резюмировал Токаев.

