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Политика

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корею по приглашению Ли Чжэ Мёна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 02:39 Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корею, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 13 на 14 сентября 2026 года президент Казахстана прибыл в Сеул. Об этом сообщили в Акорде.

Президент Казахстана и премьер-министр Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 02:39

Фото: пресс-служба Акорды

"Президента Казахстана в аэропорту Сеула встретил заместитель премьер-министра – министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун", – говорится в тексте сообщения.
Президент Казахстана и премьер-министр Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 02:39

Фото: пресс-служба Акорды

Мужчины в военной форме, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 02:39

Фото: пресс-служба Акорды

Город, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 02:39

Фото: пресс-служба Акорды

13 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций ряда стран и международных организаций на саммите БРИКС. В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов.

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Камила Салкымбаева
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