Токаев призвал корейскую компанию участвовать в развитии Alatau City и инфраструктуры Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) в развитии казахско-корейского инвестиционного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По его словам, которые приводит пресс-служба Акорды, Казахстан заинтересован в продолжении взаимодействия с KIND, принимавшей участие в реализации проекта Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

В ходе беседы также основное внимание было уделено перспективам участия KIND в развитии Alatau City.

Глава государства отметил значительный потенциал проекта и выразил надежду на активное участие корейской стороны в осуществлении инфраструктурных и инвестиционных инициатив в новом городе.

Кроме того, Токаев призвал KIND участвовать в реализации масштабного плана по обновлению социальной и транспортной инфраструктуры Казахстана.

В свою очередь президент и генеральный директор корпорации KIND Ким Бок Хван подчеркнул значимую роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла Евразии и выразил готовность содействовать укреплению экономического сотрудничества двух стран.

Собеседники также обсудили вопросы создания казахско-корейского совместного инвестиционного фонда, который призван стать эффективным механизмом привлечения корейского капитала и технологий в инфраструктурные и энергетические проекты в РК.

Отдельно рассмотрена возможность участия KIND в модернизации транспортно-логистической системы, включая развитие портов Актау и Курык и проектов по строительству и реновации региональных аэропортов.

По итогам встречи состоялся обмен следующими документами:

меморандум о взаимопонимании между Caspian Group и KIND,

соглашение о разработке мастер-плана проекта Alatau Smart City между Alatau City Authority и KIND,

стратегическое соглашение между Qazaqstan Investment Corporation и KIND.

В ночь на 14 сентября Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. На следующий день, 15 сентября, Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.