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События

Запчасти для авто, дроны и больница в Алматы: Токаеву представили крупные инвестпроекты Кореи в РК

Токаев в Корее, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:45 Фото: akorda.kz
Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили совместные инвестиционные проекты Казахстана и Республики Кореи в различных отраслях экономики, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в числе представленных инициатив – проекты по локализации производства автокомпонентов в Алматы, включая глушители, обивку сидений, жгуты проводов и напольные покрытия для отечественных автозаводов, а также производство колесных дисков.

"Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA по выпуску дверных панелей, центральных консолей, сидений, потолочной и напольной обивки, бамперов и других автомобильных компонентов", – сообщили в Акорде.

Кроме того, были представлены проекты по производству медицинских ультразвуковых диагностических систем, строительству в Алматы многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий, а также производству дронов.

В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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