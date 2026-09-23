Назначены члены Высшей аудиторской палаты – опубликован указ Касым-Жомарта Токаева

Фото: akorda.kz

Сегодня, 23 сентября 2026 года, в Казахстане назначили членов Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК. Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

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