Назначены члены Высшей аудиторской палаты – опубликован указ Касым-Жомарта Токаева
Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 сентября 2026 года, в Казахстане назначили членов Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК. Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:
- Абильдинов Бакыт Урустемович назначен членом Высшей аудиторской палаты РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Дильдаев Рахимжан Мырзаханович назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Исенов Амангельды Сагандекович назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Жаксылыков Габиден Хасенович назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Мелдебеков Руслан Каскирбекович назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Нуржанов Нурлан Амангелдиевич назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты РК;
- Энгель Юлия Федоровна назначена членом Высшей аудиторской палаты РК.
Чуть ранее депутаты Курултая на пленарном заседании дали согласие президенту на назначение членов ВАП РК. Представил кандидатуры руководитель Администрации президента Роман Скляр.
Также Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии.
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