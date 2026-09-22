Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане: распоряжение Токаева
По данным пресс-службы Акорды, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конституционного закона РК "О Қазақстан Халық Кеңесі", первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября 2026 года в Астане.
Также, согласно распоряжению, секретариату Қазақстан Халық Кеңесі необходимо принять меры по организации проведения первой сессии.
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