Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане: распоряжение Токаева

Сегодня, 22 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конституционного закона РК "О Қазақстан Халық Кеңесі", первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября 2026 года в Астане.

Также, согласно распоряжению, секретариату Қазақстан Халық Кеңесі необходимо принять меры по организации проведения первой сессии.

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20 января 2026 года президент Токаев на Национальном курултае заявил: исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института он предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

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Уже 8 июля 2026 года указом президента Канатбек Жайсанбаев был назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі и освобожден от ранее занимаемой должности.

22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев.