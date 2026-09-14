Шакир Кейкин ушел с поста акима Атырау

14 сентября 2026 года в Казнете появилась информация о том, что аким Атырау Шакир Кейкин покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального акимата подтвердили распространяемые сведения. Причина ухода Шакира Кейкина не озвучивается.

Известно, что Кейкин являлся акимом города с июля 2023 года.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер".

Трудовую деятельность начал в 1993 году брокером коммерческого отдела ТОО "Теңізмұнайкомплект" в Кульсары. До 1999 года занимал различные должности в компании.

В 1999-2001 годах работал заместителем директора по коммерции ТОО "РАМАКО", а в 2001-2008 годах возглавлял ТОО "Казстройсервис ЛТД".

В 2008 году Кейкин перешел на государственную службу. С февраля по октябрь он был акимом Косшагыльского сельского округа Жылыойского района, затем до июля 2009 года занимал должность заместителя акима Кульсары.

С июля 2009-го по октябрь 2018 года Кейкин был акимом Кульсары. После этого возглавлял городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а в феврале 2019 года стал заместителем акима Атырау.

В сентябре 2019 года его назначили акимом Макатского района. Эту должность он занимал до марта 2022 года.

С марта и до июля 2023 года Кейкин руководил департаментом торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Стоит отметить, что в июне 2026 года появилась информация о задержании его заместителя Меиржана Мукасова. Тогда в Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили, что проводится досудебное расследование.

Кроме того, уже в июле сотрудники КНБ задержали другого заместителя акима – Тилека Махуова, которого подозревают в получении взятки в 100 млн тенге.