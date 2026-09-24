"Других помыслов у меня нет": Токаев назвал главную цель своей работы

Фото: akorda.kz

Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство и впредь будет упорно трудиться над повышением благосостояния народа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо углублять международное сотрудничество и увеличивать объем поступающих в страну инвестиций. "Как известно, я как глава государства часто принимаю участие в международных форумах, встречаюсь с лидерами многих стран и инвесторами. В Астане я также провожу мероприятия высокого уровня, веду переговоры с главами государств и руководителями международных организаций. Стоящая передо мной цель предельно ясна – позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі Ранее президент РК рассказал, как изменился Казахстан за последние 7 лет.

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