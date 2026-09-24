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Политика

"Других помыслов у меня нет": Токаев назвал главную цель своей работы

Касым-Жомарт Токаев, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:24 Фото: akorda.kz
Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство и впредь будет упорно трудиться над повышением благосостояния народа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо углублять международное сотрудничество и увеличивать объем поступающих в страну инвестиций.

"Как известно, я как глава государства часто принимаю участие в международных форумах, встречаюсь с лидерами многих стран и инвесторами. В Астане я также провожу мероприятия высокого уровня, веду переговоры с главами государств и руководителями международных организаций. Стоящая передо мной цель предельно ясна – позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:24
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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