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Общество

Первый в истории Казахстана высший консультативный орган – президент о Қазақстан Халық Кеңесі

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:56 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая высказался о роли будущего Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Zakon.kz.

Он анонсировал, что совет будет сформирован уже во второй половине сентября.

"Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган. Этот конституционный орган наделен правом законодательной инициативы", – сказал Токаев.

Таким образом, отметил президент, в достаточно сжатые сроки произойдет обновление практически всех ключевых институтов власти, что придаст мощный импульс нашим дальнейшим реформам.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предупредил депутатов Курултая.

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Азамат Сыздыкбаев
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