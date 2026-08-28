Первый в истории Казахстана высший консультативный орган – президент о Қазақстан Халық Кеңесі
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая высказался о роли будущего Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Zakon.kz.
Он анонсировал, что совет будет сформирован уже во второй половине сентября.
"Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган. Этот конституционный орган наделен правом законодательной инициативы", – сказал Токаев.
Таким образом, отметил президент, в достаточно сжатые сроки произойдет обновление практически всех ключевых институтов власти, что придаст мощный импульс нашим дальнейшим реформам.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предупредил депутатов Курултая.
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