Токаев: Уникальный опыт АНК актуален, он ни в коем случае не канет в Лету

Укрепление единства народа Казахстана – это вопрос исключительной важности. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уверен, что Қазақстан Халық Кеңесі должен сохранить преемственность, традиции и лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. При этом, подчеркивает он, следует вывести всю работу на качественно новый политический и организационный уровень.

"Знаю, что у этнокультурных объединений возникли вопросы и даже переживания по поводу последствий для них принятых решений и происходящих реформ. АНК, действительно, завершила свою работу, но это не означает, что созданная ею полезная институциональная инфраструктура окажется невостребованной. Хочу заверить вас: уникальный опыт АНК актуален, он ни в коем случае не канет в Лету, будет использован в работе Халық Кеңесі". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в условиях глобальной нестабильности, турбулентности и острого дефицита взаимного доверия крупных государств прошедшая испытание временем модель межэтнического согласия и общенационального единства в Казахстане будет и впредь служить прочной основой поступательного, устойчивого развития страны.

"Мы будем всячески поддерживать этнокультурные центры, театры, средства массовой информации. Это конституционная обязанность государства". Касым-Жомарт Токаев

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Перед этим Токаев особо подчеркнул, что Халық Кеңесі – это не альтернатива Курултаю.