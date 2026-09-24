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Общество

Токаев поручил правоохранительным органам разобраться с "сервисными" организациями, существующими на бумаге

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:15 Фото: polisia.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі высказался об организациях, существующих только на бумаге, сообщает Zakon.kz.
"Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие "вывески", а по факту представляет собой конторы "Рога и копыта". Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае в карьеристских целях. Дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов", – сказал президент.

По его словам, нужно поставить заслон "сервисным" организациям, создаваемым исключительно под освоение государственного заказа.

"В целом, Халық Кеңесі должен стать ядром общественной консолидации. В стране действует множество консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрозненна, а функции дублируются. Халық Кеңесі предстоит обеспечить их координацию, свести воедино экспертный потенциал, систематизировать все поступающие предложения", – указал глава государства.

В своей речи он также высказался о дискриминации по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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