Токаев поручил правоохранительным органам разобраться с "сервисными" организациями, существующими на бумаге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі высказался об организациях, существующих только на бумаге, сообщает Zakon.kz.

"Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие "вывески", а по факту представляет собой конторы "Рога и копыта". Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае в карьеристских целях. Дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов", – сказал президент.

По его словам, нужно поставить заслон "сервисным" организациям, создаваемым исключительно под освоение государственного заказа.

"В целом, Халық Кеңесі должен стать ядром общественной консолидации. В стране действует множество консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрозненна, а функции дублируются. Халық Кеңесі предстоит обеспечить их координацию, свести воедино экспертный потенциал, систематизировать все поступающие предложения", – указал глава государства.

В своей речи он также высказался о дискриминации по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку.