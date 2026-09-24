#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Политика

Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената, рассказал Токаев

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:06 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі рассказал, как будет выстроена работа с регионами, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что еще одной важной задачей Халық Кеңесі является налаживание тесного взаимодействия с регионами и защита их интересов.

"Как известно, треть этого органа составляют представители регионов. Среди них депутаты маслихатов и члены общественных советов. Это означает, что местные проблемы можно будет поднимать на республиканском уровне. В обществе может возникнуть, можно сказать, уже задается вопрос: "Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената?" Но повода для беспокойства нет. Теперь интересы регионов будут доводиться до центральных государственных органов Курултаем и Халық Кеңесі", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в каждом селе, районе и области есть достойные граждане, заслуженно пользующиеся высоким доверием и уважением народа.

"Уверен, что Халық Кеңесі выступит площадкой для таких авторитетных личностей, открывая возможности для реализации их потенциала на благо всей страны. Маслихаты будут работать в тесной координации с Парламентом. Они обеспечат постоянную обратную связь между регионами и центром и будут вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что ранее общественные советы не обладали подобным опытом работы и коммуникаций.

"Поэтому именно через Халық Кеңесі мы впервые начинаем выстраивать подобную деятельность. При обсуждении общенациональных вопросов необходимо в полной мере использовать возможности общественных советов. В этой связи необходимо усовершенствовать законодательство об общественных советах. Халық Кеңесі призван наладить системное взаимодействие с общественными советами и выработать комплекс мер по их всесторонней поддержке. Поручаю правительству совместно с Халық Кеңесі сформировать механизмы наращивания профессионального потенциала данных институтов".Касым-Жомарт Токаев

Еще одним важным вопросом, как заявил президент, является осуществление общественного контроля.

"Это одно из главных направлений деятельности Халық Кеңесі. При этом сегодня в стране отсутствует единая и конкретная процедура или унифицированная система проведения общественного надзора. Единые критерии оценки этой работы не разработаны. Халық Кеңесі следует принять активное участие в систематизации и упорядочении сферы общественного контроля. К этой работе необходимо шире привлекать независимых экспертов и квалифицированных специалистов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
11:33, Сегодня
"Не будут вмешиваться в работу друг друга": Токаев о Халық Кеңесі и Курултае
Флаг Казахстана, флаг РК, казахстанцы
11:40, Сегодня
Токаев сделал заявление о национальной идеологии Казахстана
Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы
11:50, Сегодня
Примеры народного единства должны быть отражены в видео- и фотодокументах – президент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
12:26, Сегодня
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
Артём Матусевич после финиша на Азиаде
12:23, Сегодня
Артём Матусевич занял четвёртое место в финале по академической гребле на Азиаде-2026
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
12:16, Сегодня
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
Шмелёва на дистанции на Азиаде
12:13, Сегодня
Казахстан выступит ещё в двух финалах в гребле на байдарках и каноэ на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: