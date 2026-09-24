Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената, рассказал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі рассказал, как будет выстроена работа с регионами, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что еще одной важной задачей Халық Кеңесі является налаживание тесного взаимодействия с регионами и защита их интересов.

"Как известно, треть этого органа составляют представители регионов. Среди них депутаты маслихатов и члены общественных советов. Это означает, что местные проблемы можно будет поднимать на республиканском уровне. В обществе может возникнуть, можно сказать, уже задается вопрос: "Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената?" Но повода для беспокойства нет. Теперь интересы регионов будут доводиться до центральных государственных органов Курултаем и Халық Кеңесі", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в каждом селе, районе и области есть достойные граждане, заслуженно пользующиеся высоким доверием и уважением народа.

"Уверен, что Халық Кеңесі выступит площадкой для таких авторитетных личностей, открывая возможности для реализации их потенциала на благо всей страны. Маслихаты будут работать в тесной координации с Парламентом. Они обеспечат постоянную обратную связь между регионами и центром и будут вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что ранее общественные советы не обладали подобным опытом работы и коммуникаций.

"Поэтому именно через Халық Кеңесі мы впервые начинаем выстраивать подобную деятельность. При обсуждении общенациональных вопросов необходимо в полной мере использовать возможности общественных советов. В этой связи необходимо усовершенствовать законодательство об общественных советах. Халық Кеңесі призван наладить системное взаимодействие с общественными советами и выработать комплекс мер по их всесторонней поддержке. Поручаю правительству совместно с Халық Кеңесі сформировать механизмы наращивания профессионального потенциала данных институтов". Касым-Жомарт Токаев

Еще одним важным вопросом, как заявил президент, является осуществление общественного контроля.

"Это одно из главных направлений деятельности Халық Кеңесі. При этом сегодня в стране отсутствует единая и конкретная процедура или унифицированная система проведения общественного надзора. Единые критерии оценки этой работы не разработаны. Халық Кеңесі следует принять активное участие в систематизации и упорядочении сферы общественного контроля. К этой работе необходимо шире привлекать независимых экспертов и квалифицированных специалистов". Касым-Жомарт Токаев

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