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Политика

"Не должна превращаться в формальную работу": Токаев предупредил членов Халық Кеңесі

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:48 Фото: akorda.kz
Қазақстан Халық Кеңесі – совершенно новый, не имеющий аналогов инновационный институт. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "эта структура, ставшая ярким символом Справедливого Казахстана, имеет особый статус и призвана идти своим, особым путем".

"Поэтому на первых членов совета возлагается огромная ответственность. Успешная работа этого авторитетного органа будет во многом зависеть от вашей целеустремленной и самоотверженной работы. Вы будете стоять у истоков добрых начинаний, направленных на укрепление доверия общества к государству и упрочение единства нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Безусловно, как отметил глава государства, "начинать новый путь непросто".

"Но, с другой стороны, это большая честь и хорошая возможность. Устанавливая тесную связь с народом и выдвигая созидательные инициативы, вы сможете оказывать влияние на систему государственного управления и даже на судьбу страны. Самое главное – интересы нации должны стоять превыше всего".Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим президент обратил особое внимание еще на один вопрос.

"Деятельность Халық Кеңесі не должна превращаться в формальную работу и сводиться к бумажной волоките. Вы всегда должны находиться в прямом контакте с народом. Не следует бояться трудностей, необходимо смело поднимать сложные и злободневные вопросы. Важно глубоко изучать проблемы, которые волнуют людей, и находиться в центре общественный дискуссий".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "именно посредством такого открытого диалога реализуется концепция "Слышащего государства".

"Другого пути укрепления общественного доверия, а значит, и национальной идентичности, нет. Поэтому к каждому вопросу необходимо подходить основательно и продуманно. Как говорится, "пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь". Самое главное: любая критика должна быть объективной и конструктивной".Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства подчеркнул, что, "поднимая проблему, необходимо одновременно предлагать и пути ее решения".

"Каждый член совета обязан неукоснительно соблюдать элементарные нормы этики. Представители Халық Кеңесі должны демонстрировать высокий уровень политической культуры и служить достойным примером".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет, и назвал рекордные показатели. Кроме того, президент назвал главную цель своей работы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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