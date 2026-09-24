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Политика

Там, где чисто и светло, человек ведет себя вежливо и пристойно – Токаев

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:24 Фото: akorda.kz
Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, президент Касым-Жомарт Токаев обратился к присутствующим и отметил, что они, наверное, уже обратили внимание на его "зацикленность" на вопросах чистоты, порядка, природолюбия, сообщает Zakon.kz.

Но в этом деле, по его словам, действительно останавливаться и расслабляться нельзя ни при каких обстоятельствах.

"Самой историей доказано, что отдельные индивидуумы и даже народы не могут воспитать самих себя. Это под силу только семье, школе, обществу, государству, прежде всего путем приобщения к культурным и духовным ценностям. Мы меняем к лучшему не только облик городов и всей страны, но, что гораздо важнее, – менталитет нации. От безразличия, равнодушия и даже агрессии мы постепенно переходим к чистоте, ответственности, бережному отношению к природе. Это положительно отразится на общественном настроении большинства граждан, причем одновременно нескольких поколений, будет способствовать улучшению социального самочувствия и в конечном счете станет фактором ускорения экономического роста".Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что сила "Таза Қазақстан" – в способности объединить общество вокруг положительной, созидательной повестки на годы вперед.

"Там, где чисто и светло, человек ведет себя вежливо и пристойно. Там, где царит антисанитария и бесхозяйственность, возникают апатия и правовой нигилизм. Это известный в мировой урбанистике эффект "разбитых окон". Поэтому концепция "Таза Қазақстан" и принцип "Закон и Порядок" – это две части одного целого. Невозможно требовать соблюдения закона в условиях хаоса и беспорядка".Касым-Жомарт Токаев

Вложения в благоустройство, продолжил он, это прямые инвестиции в человека.

"Ухоженная городская среда, как строгий педагог, задает высокие стандарты поведения и воспитывает без нотаций и излишнего морализаторства. Чистота формирует у граждан чувство достоинства и уверенность в завтрашнем дне. Все взаимосвязано: чистота и порядок на улицах порождают созидательные установки и социальный оптимизм в обществе, которые в конечном итоге приводят к росту благосостояния страны. Мы должны создать условия для окончательного перехода от социального патернализма к ответственному партнерству. Трансформация страны начинается с малого: с процветающего аула, где жители выбрали толкового, активного и прогрессивного акима, с дружного ОСИ (объединения собственников имущества), самостоятельно управляющего своим домом, с волонтерских и благотворительных инициатив, меняющих жизнь граждан к лучшему".Касым-Жомарт Токаев

Также он уже высказывался о том, что изменение облика нашей страны, формирование чистой и благоустроенной среды – общая задача.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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