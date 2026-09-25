#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
Политика

Казахстан и Китай должны действовать сообща, плечом к плечу – Касым-Жомарт Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:51 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 сентября 2026 года на инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" в Алматы рассказал о вечной дружбе двух стран, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению вечной дружбы с Китаем.

"Для нашей страны это является одной из важнейших целей внешней политики. Если обратиться к нашей общей истории, китайский народ никогда не причинял никакого вреда нашему народу. На протяжении многих лет два народа сосуществовали в истинной гармонии, сохраняя взаимное уважение и оказывая поддержку. В нынешнее нестабильное и неопределенное время Казахстан и Китай, как надежные партнеры, должны действовать сообща, плечом к плечу, чтобы противостоять многочисленным вызовам и угрозам".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства привел китайскую пословицу.

"В китайском языке есть такая содержательная пословица: 人心齐，泰山移 – "если люди сплотятся, то гору Тайшань сдвинут с места". Уверен, что Казахстан и Китай, как два дружественных и соседних государства, сообща смогут успешно реализовать любое дело", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР
14:33, Сегодня
Казахстан и Китай подписали 10 соглашений о новых инвестиционных проектах
Токаев, инвесторы, зал
12:24, Сегодня
Форум в Алматы с участием Касым-Жомарта Токаева начался с минуты молчания
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:32, Сегодня
Токаев заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Сегодня
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Оразбек Асылкулов (в синем)
14:23, Сегодня
Бойцы из Южной Кореи против казахстанских боксёров: Асылкулов проиграл на Азиаде
Шахмурат Муталип выделит по 25 миллионов тенге семьям погибших военнослужащих
14:21, Сегодня
Президент КФБ Муталип выделит по 25 миллионов тенге семьям погибших военнослужащих
Шпажистка на Азиатских играх
14:05, Сегодня
Казахстан завоевал историческую "бронзу" в командном фехтовании на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: