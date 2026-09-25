Казахстан и Китай должны действовать сообща, плечом к плечу – Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 сентября 2026 года на инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" в Алматы рассказал о вечной дружбе двух стран, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению вечной дружбы с Китаем. "Для нашей страны это является одной из важнейших целей внешней политики. Если обратиться к нашей общей истории, китайский народ никогда не причинял никакого вреда нашему народу. На протяжении многих лет два народа сосуществовали в истинной гармонии, сохраняя взаимное уважение и оказывая поддержку. В нынешнее нестабильное и неопределенное время Казахстан и Китай, как надежные партнеры, должны действовать сообща, плечом к плечу, чтобы противостоять многочисленным вызовам и угрозам". Касым-Жомарт Токаев Также глава государства привел китайскую пословицу. "В китайском языке есть такая содержательная пословица: 人心齐，泰山移 – "если люди сплотятся, то гору Тайшань сдвинут с места". Уверен, что Казахстан и Китай, как два дружественных и соседних государства, сообща смогут успешно реализовать любое дело", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая.

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