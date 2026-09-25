Форум в Алматы с участием Касым-Жомарта Токаева начался с минуты молчания
Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном форуме "Казахстан – Китай", который прошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области.
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.
"Трое из них были спасены, 14 человек погибли".Пресс-служба МО РК
Для расследования трагедии в стране создали правительственную комиссию, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
В Генеральной прокуратуре РК также выступили с заявлением: они установили подозреваемых:
"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".
Материал по теме
В Казахстане определили единого оператора по сбору помощи семьям погибших военных на Каспии
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript