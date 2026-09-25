Форум в Алматы с участием Касым-Жомарта Токаева начался с минуты молчания

Сегодня, 25 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном форуме "Казахстан – Китай", который прошел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

"Трое из них были спасены, 14 человек погибли". Пресс-служба МО РК

Для расследования трагедии в стране создали правительственную комиссию, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

В Генеральной прокуратуре РК также выступили с заявлением: они установили подозреваемых:

"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.