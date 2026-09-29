"Потенциал далеко не исчерпан": Токаев встретился с представителями немецкого бизнеса

Программу официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию открыла встреча с руководителями ведущих деловых ассоциаций и финансовых институтов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 29 сентября 2026 года, Токаев обсудил с участниками встречи перспективы объединения германских финансов, экспертного опыта и инструментов управления рисками с ресурсами и транспортным потенциалом Казахстана.

Президент заявил о стремлении нашей страны стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве.

"Хотел бы подчеркнуть, что Германия пользуется глубоким уважением моего народа и имеет превосходную репутацию в Казахстане. Дисциплина вашего банковского сектора, высочайшее качество инженерных решений, а также устойчивость малого и среднего бизнеса (Mittelstand) – это именно те качества, которые мы стремимся внедрить в нашу экономику в процессе модернизации и технологической трансформации. ФРГ является одним из наших ключевых партнеров в Европе. Казахско-германское сотрудничество является неотъемлемой частью взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Мы вместе проделали большой путь, но потенциал нашего экономического партнерства далеко не исчерпан. Казахстан готов вывести его на качественно новый уровень". Касым-Жомарт Токаев

Президент проинформировал участников встречи, что Агентство S&P недавно повысило суверенный рейтинг Казахстана до уровня BBB со "стабильным" прогнозом. Аналогичную оценку подтвердило и агентство Fitch.

По его словам, за последнее десятилетие наша страна также создала самую передовую цифровую и финансовую экосистему в регионе.

"Институты развития играют активную роль в финансировании нашей экономики. В прошлом году общий объем предоставленной ими поддержки составил 20 млрд долларов. На протяжении многих лет БРК финансировал ключевые проекты в сферах промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Казахстана при поддержке немецких финансовых институтов, привлекая более 1,2 млрд долларов от Deutsche Bank, Helaba, LBBW, Commerzbank, KfW и других организаций". Касым-Жомарт Токаев

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28 сентября 2026 года Токаев по приглашению Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.