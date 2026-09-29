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События

Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу предложил создать Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:41 Фото: akorda.kz
На встрече с руководителями германских экономических ассоциаций и финансовых институтов 29 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев предложил создать Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такая платформа позволит объединить германский и европейский капитал с казахстанским софинансированием, гарантиями и механизмами распределения рисков, а холдинг "Байтерек" обеспечит структурирование проектов.

"Мы приветствуем участие германских институтов экспортного кредитования и страхования инвестиций наряду с международными финансовыми организациями, уже работающими в нашей стране. В этом контексте нужно особо отметить значение, которое мы придаем сотрудничеству с компанией Euler Hermes, уже осуществляющую деятельность в Казахстане", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, приоритетное внимание следует уделить взаимодействию в сфере критически важных материалов.

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Фондом сырьевого обеспечения Германии и продвижении проектов, соответствующих критериям для получения гарантий UFK и способствующих укреплению надежности поставок сырья для германской промышленности.

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Больше, чем просто поставки сырья: Токаев предложил Германии новое партнерство

Кроме того, важной представляется модернизация энергетического и промышленного секторов, включая развитие возобновляемых источников энергии и "зеленого" водорода. Во всех этих отраслях имеется значительный потенциал для сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Банком развития Казахстана при участии германского капитала.

На встрече президент также заявил о стремлении нашей страны стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве.

28 сентября президент Казахстана по приглашению Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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