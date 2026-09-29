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Политика

ИИ, финтех и Alatau City: Токаев назвал новые направления сотрудничества с Германией

Токаев, представители бизнеса, Германия, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями немецкого бизнеса в качестве еще одного приоритета назвал создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Глава РК пригласил германские компании задействовать свой потенциал в таких сферах, как технологии для центров обработки данных, энергоэффективность, облачная инфраструктура и кибербезопасность.

"Еще одним перспективным направлением является финтех. Высокий уровень развития цифровой финансовой экосистемы Казахстана обеспечивает возможность создания передовых платежных решений и технологий токенизации на внутреннем рынке с их последующим масштабированием на весь регион".Касым-Жомарт Токаев

Следующим направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие Alatau City, призванного стать "воротами" для более широкого участия немецкого финансового сектора в экономике Казахстана.

"Этот проект представляет собой первый в Центральной Азии "умный город", изначально спроектированный с учетом всех требований цифровой эпохи. Он может стать практическим связующим звеном между немецким институциональным капиталом и инвестиционными возможностями Казахстана. Уверен, что Alatau City станет новым центром притяжения талантов, технологий и бизнеса во всей Евразии".Касым-Жомарт Токаев

В завершение президент подчеркнул, что Казахстан и Германия, опираясь на высокий уровень политического диалога, обладают всеми необходимыми возможностями для формирования тесного финансового, технологического и инвестиционного партнерства. Главная цель – не просто увеличить приток капитала, а совместно создать новые отрасли и точки долгосрочного роста.

Глава государства заверил, что Казахстан и впредь будет обеспечивать благоприятные и предсказуемые условия для инвесторов, защищать их права и поддерживать стратегически важные проекты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:48
"Потенциал далеко не исчерпан": Токаев встретился с представителями немецкого бизнеса

Во время выступления Токаев также предложил создать казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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